Эпоха небольшого террора: либералов и русофобов удалось напугать

Больше всего в наших отечественных «патриотах заграницы», они же «либералы», они же русофобы, они же иностранные агенты (без кавычек, не по документам, а по сути) раздражает их привычка навязчиво напоминать городу и миру про 1937-й год.
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