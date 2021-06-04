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Эпоха небольшого террора: либералов и русофобов удалось напугать

Эпоха небольшого террора: либералов и русофобов удалось напугать

Больше всего в наших отечественных «патриотах заграницы», они же «либералы», они же русофобы, они же иностранные агенты (без кавычек, не по документам, а по сути) раздражает их привычка навязчиво напоминать городу и миру про 1937-й год.

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Vlad Иванов
А зачем тогда в 91 Россию отдали шендеровичам? Где в то время были «все патриоты России, все, кто «служил диктатуре», вообще все, кто, так или иначе, работал на государство»?
Евгений Натесов
Там же где и ты.
ажуван гилязов
91 год, это начало конца, а подготовительный процесс был довольно долгим и он начался после смерти И В Сталина. А в девяностые помните, какие хитроумно задуманные референдумы проводились, об их значении мы узнали только сейчас, ими нас загоняли в то дерьмо, из которого сейчас, потихоньку нас извлекает Путин. Строительство Нового, первого в Мире, Социалистического Государства В И Лениным в 17 ом, соизмеримо в настоящем, строительство Нового Государства Путиным, каким оно будет узнаем скоро. Но без диктатуры пролетариата, не обойтись.
Vlad Иванов
Сколько Вам лет, дружище? Задаю такой вопрос так как пытаюсь понять логику Ваших рассуждений.
Александр Бурцев
Такие же шендеровичи и создали 37 год ,поэтому они хорошо знают что с ними будет, потому что сами по уши в крови России.

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