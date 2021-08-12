Куда в итоге "испарился" Мартин Борман в конце войны?

Любители историиПолитикаКуда в итоге "испарился" Мартин Борман в конце войны?Мартин Борман, по слухам, выжил в 1945 году и прожил еще много лет. Такая версия существует. И попробуем её разобрать.Вернуться к статье5НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГорский ВикторАгент НКВД? А почему бы и нет? https://ok.ru/naarenerossiya/topic/68937250731449Сергей МикульскийВ любом случае сейчас Борман точно мёртвый.Владимир СоловьевОн угадал! Борман родился 17 июня 1900г. Сейчас 2001г.: столь долго не живут, даже немцы!Виктор ЛуговойЕщё при Союзе в "Науке и жизни" проходила такая тема, что в 1973 годе в Западном Берлине нашли два тела (я так понял, что на тот момент свеженьких, не лежалых), и одно из них идентифицировали как партайгеноссе Бормана. Год и номер журнала уже не вспомню.Рушан МухамеджановУ Исаева ХОРОШО ОПИСАНО И РАССКАЗАНО ПРО последние часы Бормана...Комментировать
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