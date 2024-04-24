Украинка Голубцова заявила, что СМИ исказили ее слова про дочь Тутберидзе Дэвис

Украинская фигуристка Мария Голубцова, выступающая в паре с Кириллом Белобровым, на своей странице в социальных сетях заявила, что их с партнером слова исказили в интервью, в котором они обсуждали переход российских фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, которые выступают под флагом Грузии, в академию Монреаля.
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