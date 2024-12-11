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Смоленск 2.0

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Найденного в Смоленской области бойца похоронили во Владимирской области

Найденного в Смоленской области бойца похоронили во Владимирской области

Специалистам удалось установить личность красноармейца В пятницу, 6 декабря, в Меленковском районе Владимирской области состоялась церемония захоронения останков красноармейца Николая Телегина, участника Великой Отечественной войны, погибшего в 1941 году в Смоленской области.

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