Найденного в Смоленской области бойца похоронили во Владимирской области

Специалистам удалось установить личность красноармейца В пятницу, 6 декабря, в Меленковском районе Владимирской области состоялась церемония захоронения останков красноармейца Николая Телегина, участника Великой Отечественной войны, погибшего в 1941 году в Смоленской области.
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