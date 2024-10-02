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Владимирские новости

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УФСИН России по Владимирской области ответил на жалобу журналистки Бязитовой

УФСИН России по Владимирской области ответил на жалобу журналистки Бязитовой

УФСИН России по Владимирской области ответил на жалобу журналистки. Ранее «Владимирские новости» сообщали о том, что журналистка, находящаяся во владимирской колонии, попросила Президента о помиловании и пожаловалась, что в колонии ей не выдали форму.

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