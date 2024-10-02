УФСИН России по Владимирской области ответил на жалобу журналистки Бязитовой

УФСИН России по Владимирской области ответил на жалобу журналистки. Ранее «Владимирские новости» сообщали о том, что журналистка, находящаяся во владимирской колонии, попросила Президента о помиловании и пожаловалась, что в колонии ей не выдали форму.
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