Вывозили на машинах: как воруют на складах маркетплейсов (видео)

В полицию Подольска поступило заявление от представителя маркетплейса – он сообщил о том, что со склада его компании в деревне Коледино пропало более 1,5 тысячи сменных кассет для бритья и 28 пачек с подгузниками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии