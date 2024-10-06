06/10/24==Аргентина с нашими  «Яхонтами» имеет все шансы разгромить Британию

Лондон может дать России хороший шанс поквитаться за всё, что «нагадила англичанка» На фото: флаг в форме географической страны: Фолклендские острова, Мальвинские острова, Латинская Америка и Карибский бассейн, Южная Америка, Америка, Южная Америка Аргентина намерена вернуть полный суверенитет над Мальвинскими (Фолклендскими) островами, заявила министр иностранных дел страны Диана Мондино.
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