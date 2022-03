Три интересных варианта когтеточек, которые можно легко и быстро собрать своими руками. Вашему питомцу обязательно понравится! Интерьерная когтеточка-кактус Вам понадобятся: клеевой пистолет (и много-много клея); деревянная основа 45х45 см; 4 катушки сизалевой веревки толщиной 5−6 мм; 3 шара из пенопласта диаметром 9 см; пластиковые трубы: 2 тройника, 1 сливная труба (для основы) диаметром 7,5 см, […] The post Когтеточка Для Кошки Своими Руками: 3 Недорогих Проекта first appeared on ЭХО МЕДИА.