Покупателям в РФ могут разрешить съедать продукты в магазине до их оплаты

Глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов подготовил к внесению в Государственный думу законопроект, предусматривающий разрешение посетителям магазинов в России употреблять товары до их оплаты на кассе при наличии у продуктов фиксированной стоимости и упаковки.