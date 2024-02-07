Покупателям в РФ могут разрешить съедать продукты в магазине до их оплаты

Глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов подготовил к внесению в Государственный думу законопроект, предусматривающий разрешение посетителям магазинов в России употреблять товары до их оплаты на кассе при наличии у продуктов фиксированной стоимости и упаковки.
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