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Рязанские новости

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Как «умные камеры» помогают сделать Рязань безопаснее

Как «умные камеры» помогают сделать Рязань безопаснее

Сейчас «умные» камеры установлены практически везде. Они есть в скверах, на дорогах и зданиях. Однако как на самом деле система «Безопасный город» помогает сотрудникам полиции выявлять преступников и какую пользу она несет горожанам, мало кому известно.

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