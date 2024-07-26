Как «умные камеры» помогают сделать Рязань безопаснее

Сейчас «умные» камеры установлены практически везде. Они есть в скверах, на дорогах и зданиях. Однако как на самом деле система «Безопасный город» помогает сотрудникам полиции выявлять преступников и какую пользу она несет горожанам, мало кому известно.
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