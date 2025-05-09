В городах ЯНАО День Победы начался с церемоний поднятия копий Знамени Победы

Над ямальскими городами утром 9 мая взвились копии Знамени Победы. В торжественной церемонии поднятия красного стяга в Салехарде участвовал глава округа Дмитрий Артюхов, сообщила пресс-служба губернатора ЯНАО.
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