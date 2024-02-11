Школьница из Дзержинска победила во Всероссийском конкурсе чтецов «Поэтика»

Школьница из Дзержинска Анастасия Яшина победила во Всероссийском конкурсе чтецов «Поэтика». Об этом сообщает Московская областная общественная организация «Поддержка и развитие творческой, научной и культурной деятельности молодежи «Инновация».
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