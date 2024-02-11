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Нижегородская правда

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Школьница из Дзержинска победила во Всероссийском конкурсе чтецов «Поэтика»

Школьница из Дзержинска победила во Всероссийском конкурсе чтецов «Поэтика»

Школьница из Дзержинска Анастасия Яшина победила во Всероссийском конкурсе чтецов «Поэтика». Об этом сообщает Московская областная общественная организация «Поддержка и развитие творческой, научной и культурной деятельности молодежи «Инновация».

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