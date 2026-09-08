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Премия «Ясная Поляна» объявила короткий список «Современной русской прозы»

Премия «Ясная Поляна» объявила короткий список «Современной русской прозы»

Музей-усадьба Л. Н. Толстого и Samsung Electronics объявили короткий список номинации «Современная русская проза» литературной премии «Ясная Поляна».

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