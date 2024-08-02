Дизайнер Дмитрий Логинов создал форму для команды ресторанного проекта Fullmoon

В соответствии с концепцией кухни, Логинов разработал одежду, в которой легко узнаваема и прогнозируема атмосфера нового заведения – азиатский стиль, равно как и учтена эргономика и образы сотрудников — кимоно для хостесс, официантов, сомелье и менеджеров.
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