Дизайнер Дмитрий Логинов создал форму для команды ресторанного проекта Fullmoon

В соответствии с концепцией кухни, Логинов разработал одежду, в которой легко узнаваема и прогнозируема атмосфера нового заведения – азиатский стиль, равно как и учтена эргономика и образы сотрудников — кимоно для хостесс, официантов, сомелье и менеджеров.