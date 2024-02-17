«Отходим, чтобы вернуться»: командир отступающей из Авдеевки 3-й бригады ВСУ попытался объяснить уход из города

Украинские войска якобы покидают Авдеевку, чтобы перегруппироваться и нанести ответный удар. С таким заявлением выступил командир 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ полковник Андрей Билецкий (включен в Российской Федерации в список террористов и экстремистов).