Экс-муж Нюши заговорил после измены — не жалеет о разводе

Игорь Сивов рассказал, как справляется со сложными ситуациями в жизни. Нюша с мужем Игорем Сивовым Социальные сетиБывший муж певицы Нюши поделился своим мнением о правильных способах преодоления сложного жизненного опыта.
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