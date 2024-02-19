От капитуляции Киева до ядерного апокалипсиса: на Западе предположили 4 сценария

Украина «может победить, может проиграть, а может быть подвешена в воздухе». В настоящее время положение вещей демонстрирует, что есть только четыре наиболее вероятных варианта завершения конфликта на Украине.
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