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Регион 29

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Архангельский «Водник» одержал пятую победу подряд, одолев хабаровский клуб «СКА Нефтяник»

Второй домашний матч «жёлто-зелёных» в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом прошёл сегодня, 22 ноября на архангельском стадионе «Труд»Второй домашний матч «жёлто-зелёных» в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом прошёл сегодня, 22 ноября на архангельском стадионе «Труд»Впервые, к слову, фавориты текущего турнира встретились 29 декабря 1954 года — в Москве.

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