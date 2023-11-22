Архангельский «Водник» одержал пятую победу подряд, одолев хабаровский клуб «СКА Нефтяник»

Второй домашний матч «жёлто-зелёных» в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом прошёл сегодня, 22 ноября на архангельском стадионе «Труд»Второй домашний матч «жёлто-зелёных» в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом прошёл сегодня, 22 ноября на архангельском стадионе «Труд»Впервые, к слову, фавориты текущего турнира встретились 29 декабря 1954 года — в Москве.