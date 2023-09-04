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Терпение лопнуло: правительство РФ начало «шерстить» нефтегазовые компании, из-за которых страдают обычные россияне

Терпение лопнуло: правительство РФ начало «шерстить» нефтегазовые компании, из-за которых страдают обычные россияне

Правительство РФ потребовало от нефтегазовых компаний предоставить данные о производстве и экспорте топлива.

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Комментарии
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Юрий Кушнарев
т.е  так наз-е правительство не знает,сколько и чего продано за рубеж и жульё вывзит нелегально бензин и соляру? а при чудовищном подорожании топлива никто ни при чём? Да нахуй вы нужны все эти мишустины,новаки и пр.сволочь
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