Терпение лопнуло: правительство РФ начало «шерстить» нефтегазовые компании, из-за которых страдают обычные россияне
Правительство РФ потребовало от нефтегазовых компаний предоставить данные о производстве и экспорте топлива.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
т.е так наз-е правительство не знает,сколько и чего продано за рубеж и жульё вывзит нелегально бензин и соляру? а при чудовищном подорожании топлива никто ни при чём? Да нахуй вы нужны все эти мишустины,новаки и пр.сволочь
Свежие комментарии