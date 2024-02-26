Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что Москва даст симметричный ответ на любые действия со своими активами за границей, отметив, что в России "тоже заморожено не меньше".
Силуанов рассказал, сколько в России заморожено западных активов
Комментарии
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US
Uri Strukow
Силуанов забыл маленький нюанс- на западе заморожены наши активы, а у нас заморожены тоже НАШИ активы, которыми с 90х владел запад.
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17 час.
Boris Borisov
Люди , не волнуйтесь !"Наши потерянные и конфискованные деньги минфин в полном объёме взыщет с . . . граждан России. Даже не сомневайтесь ! )))
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11 час.
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