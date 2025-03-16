Жительница освобожденного Курахово в Донецкой народной республике заявила, что стала свидетелем того, как бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) заставили местного жителя петь гимн Украины, а потом убили его.
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