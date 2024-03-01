Во-первых, это красивоНачнём, пожалуй, с самого яркого. Оба кандидата – и бывший президент Трамп, и действующий президент Байден – приехали в Техас.
Симптомы распада США
Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
а кому нужно единство в ситуации, когда пирамида однозначно определена под списание? ровно наоборот, необходимо разделять, подогревать и доводить до состояния возникновения искры, от которой разгорится пламя и сожжет всё, не только Техас... практика везде одна, смыслы разные...
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17 час.
Сергей ЮгЗапСиб
Если не хотел встречаться с губернатором, то зачем приезжал??? Пейзажем полюбоваться, да с погранцами чаю попить? Президенту будто бы больше заняться нечем.
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14 час.
Гарий Щерба
Вот и ЛАДУШКИ 👍👍 ...!!!
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9 час.
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