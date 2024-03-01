Симптомы распада США

СК

Сергей Ковалев

а кому нужно единство в ситуации, когда пирамида однозначно определена под списание? ровно наоборот, необходимо разделять, подогревать и доводить до состояния возникновения искры, от которой разгорится пламя и сожжет всё, не только Техас... практика везде одна, смыслы разные...