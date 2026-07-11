В Коношском районе отремонтировали пожарный водоём

В администрации Коношского района сообщили, что проект был реализован по инициативе местных жителей. Совместные усилия и активное участие граждан позволили осуществить важную для данной территории инициативу.
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