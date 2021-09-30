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Титов призвал следствие разъяснить уголовное дело основателя Group-IB

Титов призвал следствие разъяснить уголовное дело основателя Group-IB

Бизнес-омбудсмен Борис Титов призвал следствие разъяснить дело основателя Group-IB Ильи Сачкова, которого подозревают в госизмене, иначе по IT-сектору России и его инвестпривлекательности будет нанесен критический удар, передает «РИА Новости».

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