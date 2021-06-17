Насколько Вы удачливы, выберите картинку и узнаете. Может, Фортуна выбрала Вас в качестве своего любимца и регулярно устраивает Вам везучий случай? Или Фортуна делает Вам такие подарки, как неожиданная прибыль, нежданное наследство, успешное стечение обстоятельств или счастливое избавление от опасности? А может, она постоянно занимается исполнением Ваших сознательным и даже неосознанных желаний? Похожа ли Ваша удача на яркий солнечный яркий день или Вы идете в потёмках и Ваш путь не озаряет ни один солнечный луч? Хотите узнать? Просто выберите солнышко на картинке и узнаете, насколько Вы удачливы.