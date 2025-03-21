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А вы видите животных на фотографиях?

А вы видите животных на фотографиях?

Рассматривая фотографии хищников в «природном камуфляже», которые делает Арт Вольф (Art Wolfe), возникает вопрос, как самому автору удается их увидеть? Удивительный проект под названием «Исчезающее действие» (Vanishing Act) создает у зрителя ощущение абсолютного отсутствия человека в процессе создания фотографий, так как автор крайне реалистично передает возможности маскировки, предоставленные диким животным и птицам самой природой.

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