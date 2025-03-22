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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У ИИХФ есть два варианты проведения Олимпиады – с Россией и без. Решение федерации зависит от МОК (ТАСС)

В случае недопуска сборной России в олимпийском турнире выступит команда Франции. «У ИИХФ сейчас два плана проведения олимпийского турнира – со сборной России и без нее.

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