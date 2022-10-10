В Омской области оперативники наркоконтроля задержали оптово-розничного курьера с крупной партией наркосинтетики

В поле зрения сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области попал ранее не судимый 28-летний омич: в результате оперативно-разыскных мероприятий мужчина задержан в банно-гостиничном комплексе на ул.
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