Кажется, все идеально: горячая вода, тишина, ни души вокруг. Но стоило этой женщине из деревни закрыть за собой дверь душевой, как она поняла — одна она тут не останется.
Женщина хотела спокойно принять душ в деревне, когда в ванную пришел козел
Комментарии
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C Major
давненько,лет 40 назад,выменял у африканцев маленькую косульку -сосунка(маму они сожрали),тоже выкармливал,спать лез под мышку(совсем кроха был),ногами только по ребрам бил,когда ночью переворачивался,так тот ,когда подрос ,вообще ни на шаг от меня не отходил,как собачонка
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22 час.
CM
C Major
да,забыл,когда на ноги встал,то еще бодал меня в пах неожиданно -это они так есть просят
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22 час.
Элеонора Коган
И что дальше с ним стало? Маму жалко.
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14 час.
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