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Пожилым людям рассказали об особенностях ухода за зубами

Пожилым людям рассказали об особенностях ухода за зубами

Пожилые люди чаще испытывают проблемы с зубами, чем молодые, однако и в этом возрасте можно сохранить здоровье ротовой полости, считает стоматолог-ортопед, эксперт бренда «Лесной бальзам» Ален Гафизов.

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