Телеканал Бобер

1 040 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ole Ole
    Спасибо за информацию! А где его купить ? Или по почте ?Стахис – лечит ди...

Получаем семена клубники и малины

Получаем семена клубники и малины

https://www.youtube.com/embed/xX1qombOkXI Получаем семена клубники и малины Если вам особенно пришёлся по вкусу тот или иной сорт малины или клубники, которого нет на вашем садовом участке, можно попробовать извлечь из ягоды семена и прорастить их.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх