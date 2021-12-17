https://www.youtube.com/embed/xX1qombOkXI Получаем семена клубники и малины Если вам особенно пришёлся по вкусу тот или иной сорт малины или клубники, которого нет на вашем садовом участке, можно попробовать извлечь из ягоды семена и прорастить их.