"Самый звездный состав". Эксперт о том, что дадут Алтаю Суперфиналы по шахматами

Международный мастер Владимир Барский рассказал amic.ru о самом интеллектуальном виде спорта в мире. Суперфиналы 77-го чемпионата России по шахматам среди мужчин и 74-го чемпионата России по шахматам среди женщин проходят в Алтайском крае с 16 по 29 августа.