«Отнимают дело моей жизни»: блогер-миллионник Стас Круглицкий — о запрете рекламы в зарубежной соцсети

Блогер-миллионник Стас Круглицкий расценивает новый закон Госдумы о запрете рекламы в Instagram и Facebook (обе площадки входят в корпорацию Meta, признаны экстремистскими и запрещены в России) как связывающий руки всем тем, кто годами шаг за шагом шел к успеху.