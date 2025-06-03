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Последняя ночь Валькирии. Русские бойцы уничтожили женскую роту операторов дронов ВСУ. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Последняя ночь Валькирии. Русские бойцы уничтожили женскую роту операторов дронов ВСУ. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Известная командирша женской роты Валькирия погибла под плотных огнём русской артиллерии вместе со своими подчинёнными.

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