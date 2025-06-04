Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Почему японцы не ездят на машинах, которые экспортируют их автокомпании

Почему японцы не ездят на машинах, которые экспортируют их автокомпании

Японские автомобили ценятся во всём мире: Toyota, Honda или Nissan давно стали синонимами качества. Однако существует парадокс: сами японцы почти не ездят на тех автомобилях, которые их автокомпании экспортируют за границу.

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