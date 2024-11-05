Безуглая выступила за мобилизацию женщин, сославшись на Конституцию Украины

На фоне активного наступления ВС РФ по всем фронтам, потери территорий и огромных потерь в ВСУ, а мобилизационный ресурс уже исчерпан, на Украине участились публичные заявления о необходимости мобилизации женщин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии