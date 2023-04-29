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Жаль такую красоту! Ещё за прошлое до конца Гансы не ответили , и снова продолжают гадить России.
Усадьба Половцева...
В
Воробей
Слухи не обязательно правда. Вы можете себе представить резонным, чтобы крыса или питон стали нырять через это колено...
В центральном Таи...
Н
НС
да там же ничего особенного - просто "колено" с водой, чтобы газы из канализации не воняли. Был же случай - крыса из...
В центральном Таи...
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