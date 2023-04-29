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  • Лариса Галахова
    Жаль такую красоту! Ещё за прошлое до конца Гансы не ответили , и снова  продолжают гадить России.Усадьба Половцева...
  • Воробей
    Слухи не обязательно правда. Вы можете себе представить резонным, чтобы крыса или питон стали нырять через это колено...В центральном Таи...
  • НС
    да там же ничего особенного - просто "колено" с водой, чтобы газы из канализации не воняли.  Был же случай - крыса из...В центральном Таи...

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