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Пункты вакцинации от коронавируса появятся в садовых товариществах

Пункты вакцинации от коронавируса появятся в садовых товариществах

Южноуральцы смогут не только защититься от опасного вируса, но и получить консультации специалистов, сообщает пресс-служба правительства региона.

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