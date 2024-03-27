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Культуромания

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Медаль Горбачева и приглашение на инаугурацию Трампа выставили на аукцион

Медаль Горбачева и приглашение на инаугурацию Трампа выставили на аукцион

28 марта Аукционный дом «Литфонд» проведет аукцион редких книг и других артефактов, где в числе топ-лотов — Филадельфийская медаль Свободы (Philadelphia Liberty Medal), врученная Михаилу Горбачеву 18 сентября 2008 года, и комплект документов для посещения инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа 20 января 2017 года.

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