Медаль Горбачева и приглашение на инаугурацию Трампа выставили на аукцион

28 марта Аукционный дом «Литфонд» проведет аукцион редких книг и других артефактов, где в числе топ-лотов — Филадельфийская медаль Свободы (Philadelphia Liberty Medal), врученная Михаилу Горбачеву 18 сентября 2008 года, и комплект документов для посещения инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа 20 января 2017 года.