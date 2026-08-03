Трамп всех обманул с Ираном и снова заработал на нефти Трамп вновь всех обманул по поводу Ирана и на этом отлично заработал.
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Трамп всех обманул с Ираном и снова заработал на нефти Трамп вновь всех обманул по поводу Ирана и на этом отлично заработал.
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