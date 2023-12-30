В США обвинили Зеленского в разрушающем Украину «примитивном мышлении»

Экс-разведчица Пентагона Коффлер: никто не верит в победу Украины над Россией Экс-сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер в статье для Fox News обвинила президента Украины Владимира Зеленского в «примитивном мышлении», которое ведет к еще большему разрушению страны.