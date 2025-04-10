Завтра левый берег Астрахани останется без холодной воды

За исключением одного микрорайона и поселка. Плановое отключение холодного водоснабжения состоится в пятницу, 11 апреля: начиная с 21:00 без холодной воды останутся астраханцы, проживающие в Кировском, Советском и Ленинском районов.
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