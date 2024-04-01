Собянин: новую связку на МСД вдоль Каспийской улицы достроят в 2026 году

Началось строительство нового участка дороги, который свяжет МСД и трассу М-4 «Дон». Его запуск позволит автомобилистам без лишних поворотов проезжать по юго-восточному направлению МСД и комфортно выезжать на трассу.
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