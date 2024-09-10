Для ребят из нашего двора

Сегодня на базе клуба ´Авиатор´ состоялся праздник ´В нашем доме рады всем!´.Для ребят авиагородка были организованы мастер классы, выставка поделок, выставка рисунков на мольбертах, конкурс рисунков на асфальте, спортивные игры со скакалками и обручами, флэшмоб.