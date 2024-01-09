"Мосгортранс" с молотка: Тимохину всё по ЗПИФу

Команда Собянина буквально за пару суток до боя курантов провернула очередную сделку по разбазариванию госактивов - с молотка единственному участнику ушли 20% доли "дочки" ГУП "Мосгортранс" ООО "Центр управления активами" (ЦУА).
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