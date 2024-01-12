Украинский офицер унизил чиновников Киева. Дело в дронах

Украинские чиновники совершенно не разбираются в дронах, поэтому закупают неэффективные аппараты. По этому поводу высказал своё негодование специалист по разработке и производству беспилотников, офицер ВСУ Юрий Касьянов.
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