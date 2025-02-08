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Петербургский дневник

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Выездной штаб по благоустройству Курортного района выезжал в поселок Песочный

Выездной штаб по благоустройству Курортного района выезжал в поселок Песочный

Специалисты оценили состояние улиц, общественных пространств, площадок и зеленых насаждений Сотрудники администрации Курортного района проинспектировали состояние дорог и улиц в поселке Песочный, рассказали в пресс-службе администрации района.

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