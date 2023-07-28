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Мигрант снял футболку и угрожал детям на площадке, но мимо проходил русский – история закончилась поучительно

Мигрант снял футболку и угрожал детям на площадке, но мимо проходил русский – история закончилась поучительно

ТОПОР ПРАВДЫ У хозяев свои причины так с нами поступать, верно? По-честному, я уже и не знаю, как все эти ситуации описывать.

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Комментарии
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Елена Елена
Сталин таких бы расстреливал без суда и следствия
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10 час.
Андрей Павлов
Д а не знает он и не слышит. Он, со своими прихлебалами, живет в другом мире. Там нет мигрантов, которые унижают доверившихся ему граждан, там они только работают, а закончив работу, сразу уезжают на родину.
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10 час.
нл
надежда ломачинская
Где то читала,в странах Азии наши военные базы,откажет мигрантам и будут конфликты с руководителями стран.А там и в базах откажут.Просто законодательство надо менять в отношении всех иностранцев.
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1 час.

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