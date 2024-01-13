Avia.pro - Новости Почему все больше медицинских работников - мигрантов, а их доля среди студентов медицинских вузов России стремительно растет, а русских медиков становится все меньше? 💊🥼"Где русские фамилии?" Подписчик решил записаться в поликлинику, но увидев список врачей понял, что он не в России Сверху нас уверяют, что в России есть нехватка медицинских специалистов всех уровней из-за сложной демографической ситуации.
Записался в поликлинику и обомлел, одни не русские фамилии. Русские врачи уходят в курьеры, на их место берут мигрантов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Коля Колянов
Ты сначала научись слова правильно писать профессионал😂
Ответить
1 час.
КК
Коля Колянов
👍🤝
Ответить
54 мин.
ВК
Вера Краковская
Iness, разумеется, главное владение профессией. Но вот я недавно попросила у своего участкового врача (к слову, мигранта) направление на УЗИ почек. Так он, не стесняясь меня, списывает из интернета по телефону описание предполагаемой болезни. Да, непосредственно это действие не повредило моему здоровью, скорее ускорило получение направления, но это говорит о его подготовленности. Как может он давать рекомендации по лечению, не обладая знаниями! Возможно, такое бывает и с нашими родными специалистами, но я с этим не сталкивалась. Наоборот, молодые наши врачи (а в основном, врачицы) восхищают активностью, знаниями, современным подходом к диагностике. Но почему-то все они, немного проработав, уступили свои места в нашей поликлинике мигрантам.
Ответить
30 мин.
Свежие комментарии