Positive closes expected for Wednesday E-mini S&P 500 Futures CME_MINI_DL:ES1! DanGramza With the bounce from the lows to new highs in the S&P 500 daily chart, it implies buyers have returned and follow-through would be expected for Wednesday's action.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)